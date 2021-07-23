Найт: мы уже нащупали «химию» с Цеглариком, он очень опытный парень

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт рассказал об отпуске и новичках клуба.



«Лето прошло быстро, но было приятно вернуться домой и провести время с семьёй. Немного отдохнул и продолжил подготовку к сезону.



Много новых ребят присоединилось к команде. Но, в принципе, мы их всех знаем, играли против них в предыдущие годы. Я думаю, что они привнесут опыт и энергию, что пойдёт на пользу клубу.



Определённые изменения ощущаются. Но тактика, думаю, останется прежней. Она уже доказала успешность в предыдущие сезоны. С Цеглариком мы уже нащупали «химию», он очень опытный парень. Мы сыграемся ещё больше на предсезонке, всё будет идти только лишь на успех», — приводит слова Найта официальный YouTube-канал «Авангарда».



Напомним, Найт выступает в составе омского клуба с 2020 года. В сезоне-2020/2021 он сыграл 57 игр в регулярке, набрав 40 (18+22) очков при полезности "-5". В плей-офф 30-летний форвард провёл 24 матча, в которых набрал 16 (5+11) баллов при общей полезности "+3".



Вместе с клубом Найт завоевал Кубок Гагарина.