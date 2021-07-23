Паре: будем работать изо дня в день, чтобы повторить чемпионство

Нападающий «Авангарда» Франсис Паре поделился мнением о тренировочном процессе.

«Я несколько дней назад вернулся в Россию и хочу поддерживать темп, который показывает команда. Всё, что я увидел, помогло убедиться в том, что чемпионство — это не удача. Ребята выкладываются по полной, они очень усердно работают, и мы будем продолжать это делать — работать изо дня в день, чтобы постараться повторить чемпионство», — сказал Паре в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, по итогам прошлого сезона омский клуб занял второе место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф. По итогам Кубка Гагарина — 2021 «Авангард» стал победителем, обыграв в финальной серии московский ЦСКА в шести матчах (4-2).



1 сентября «Авангард» и ЦСКА сыграют в Балашихе в матче-открытии нового сезона Континентальной хоккейной лиги.



В регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей — по одной игре дома и в гостях с каждой командой (46 игр), ещё по матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 игр).