Братья Костицыны подпишут контракты с солигорским «Шахтёром»
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Братья Андрей и Сергей Костицыны продолжат карьеру в солигорском «Шахтёре», сообщает телеграм-канал «Хоккейная варка».
Также источник указывает на то, что в соглашении обоих хоккеистов будет предусмотрен пункт, позволяющий игрокам в любое время покинуть команду.
В прошедшем сезоне Сергей Костицын выступал за «Братиславу» и провёл пять матчей в регулярном чемпионате, где забил один гол, сыграл в девяти встречах этапа проигравших и отметился тремя результативными передачами, а также набрал четыре (2+2) очка в пяти играх плей-офф.
Андрей Костицын выступал за «Пардубице» и провёл 12 матчей в регулярке, набрав семь очков: забил один гол и отдал шесть передач, а также заработал восемь баллов за результативность (4+4) в восьми встречах плей-офф.
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