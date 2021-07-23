Фридман: «Филадельфия» обменяет Хега в «Баффало» на Ристолайнена
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«Филадельфия Флайерз» обменяет защитника Роберта Хега на защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Ристолайнена, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».
В прошедшем регулярном чемпионате Роберт Хег провёл 34 матча и набрал пять (2+3) очков.
Ристолайнен провёл 49 матчей в регулярном чемпионате-2020/2021 и набрал 18 очков: забросил четыре шайбы и отдал 14 результативных передач.
В 2013 году финн Ристолайнен был выбран «Баффало Сэйбрз» в первом раунде драфта НХЛ под восьмым номером. В октябре того же года он дебютировал в Национальной хоккейной лиге в матче с «Детройт Ред Уингз», а 25 октября Ристолайнен забил свой первый гол в НХЛ в ворота «Флориды Пантерз». Всего в НХЛ защитник провёл 542 матча и набрал 245 (46+199) очков.
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