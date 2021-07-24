«Монреаль» задрафтовал Майлу, который просил клубы НХЛ его не выбирать

«Монреаль» выбрал на драфте Национальной хоккейной лиги защитника Логана Майлу, который ранее попал в скандальную историю. Логан выступил с заявлением и попросил не выбирать его на драфте НХЛ-2021.
Ранее не менее девяти клубов НХЛ отказались от хоккеиста из-за приговора, вынесенного осенью прошлого года. Тогда игрок попал под следствие за распространение среди одноклубников фотографии, на которой он и женщина совершали половой акт. Снимок был сделан без согласия женщины, которая обратилась в полицию. И несмотря на это, «Канадиенс» выбрали игрока на драфте НХЛ.
В первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги – 2021 был выбран один россиянин – им стал форвард СКА Фёдор Свечков. 18-летний россиянин был выбран «Нэшвилл Предаторз» под 18-м номером рейтинга драфта-2021.
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