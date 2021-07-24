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Президент «Коламбуса» прокомментировал обмен Сета Джонса в «Чикаго»

Президент «Коламбуса» прокомментировал обмен Сета Джонса в «Чикаго»
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Президент «Коламбус Блю Джекетс» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон прокомментировал обмен защитника Сета Джонса в «Чикаго Блэкхоукс».

«Он не хотел подписывать новый контракт, по текущему соглашению оставался один год. Поэтому мы решили сделать всё, что в наших силах, чтобы получить за него компенсацию, необходимую клубу для продолжения роста.

Сет — отличный парень, замечательный игрок. У него было полное право сделать то, что сделал. Ничего против него не имею, ни капельки.

Я знаю, что он любит это место, но он принял такое решение по личным и профессиональным мотивам», — приводит слова Дэвидсона официальный сайт НХЛ.

Недавно стало известно, что Джонс не планирует подписывать новый контракт с «Коламбусом». Игрок хотел выйти на рынок в 2022 году.

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