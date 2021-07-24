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«Аризона» задрафтовала сына своей легенды Шейна Доуна

«Аризона» задрафтовала сына своей легенды Шейна Доуна
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«Аризона Койотс» выбрала на драфте НХЛ нападающего Джоша Доуна под общим 37-м номером. Он сын легенды «Аризоны» Шейна Доуна.

В минувшем сезоне 19-летний форвард стал третьим бомбардиром USHL. Он провёл 53 матча и набрал 70 очков: забросил 31 шайбу и отдал 39 результативных передач.

Напомним, что в 2019 году «Аризона» вывела из обращения 19-й номер нападающего Шейна Доуна.

Доун-старший провёл в клубе провел 21 год, появившись в нём, когда он ещё назывался «Виннипег» и располагался в Канаде. Потом команда переехала в Аризону. Доун сыграл 1540 матчей за «Койотс»/«Джетс» и делит по этому показателю 15-е место в НХЛ с Джонни Бьюсиком.

В прошедшем сезоне НХЛ «Аризона» заняла пятое место в таблице Западного дивизиона, но не вышла в плей-офф.

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