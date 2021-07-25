На драфте НХЛ-2021 выбрано 29 россиян. Это лучший результат с 2003 года

29 россиян были выбраны на драфте НХЛ-2021. Этот результат стал лучшим с 2003 года. Тогда были выбраны 30 российских игроков.

Первый раунд: н. Фёдор Свечков (№19, «Нэшвилл Предаторз»)

Второй раунд: н. Прохор Полтапов (№33, «Баффало Сэйбрз»), з. Даниил Чайка (№38, «Вегас»), н. Илья Федотов (№43, «Аризона Койотс»), з. Артём Грушников (№48, «Даллас Старз»), н. Никита Чибриков (№50, «Виннипег Джетс»), н. Александр Кисаков (№53, «Баффало»).

Третий раунд: з. Кирилл Кирсанов (№84, «Лос-Анджелес Кингз»), з. Дмитрий Костенко (№87, «Монреаль Канадиенс»), н. Стивен Сардарян (№88, «Баффало»).

Четвёртый раунд: з. Владислав Лукашевич (№120, «Флорида Пантерз»).

Пятый раунд: з. Николай Макаров (№132, «Коламбус Блю Джекетс»), з. Артём Гурьев (№135, «Сан-Хосе Шаркс»), з. Даниил Соболев, н. Дмитрий Рашевский (№146, «Виннипег»), в. Кирилл Герасимюк (№152, «Флорида»).

Шестой раунд: в. Семён Вязовой (№163, «Сиэтл Кракен»), н. Илья Сафонов (№172, «Чикаго»), н. Матвей Петров (№180, «Эдмонтон Ойлерз»), в. Владислав Пекса (№185, «Торонто»), з. Никита Новиков (№188, «Баффало»).

Седьмой раунд: з. Даниил Пыленков (№196, «Тампа»), н. Иван Воробьёв (№198, «Сент-Луис»), з. Евгений Кашников (№199, «Сан-Хосе»), в. Егор Наумов (№200, «Каролина Харрикейнз»), н. Захар Бардаков (№203, «Нью-Джерси Дэвилз»), в. Арсений Сергеев (№205, «Калгари Флэймс»), н. Никита Гуслистов (№209, «Каролина»), н. Кирилл Танков (№218, «Питтсбург»).

Напомним, регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».