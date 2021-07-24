Уникальный случай в НХЛ! В американской семье троих братьев выбрали в первом раунде драфта

В Национальной лиге состоялся первый раунд драфта НХЛ. Если подвести итоги, то стоит отметить, что «Баффало» ожидаемо выбрал защитника Оуэна Пауэра под первым номером. В топ-3 также вошли нападающие Мэттью Бенирс и Мэйсон Мактавиш.
Единственным из россиян был выбран нападающий Фёдор Свечков. Таким образом, «Предаторз» второй год подряд выбирают россиянина в первом раунде драфта. В прошлом году «хищники» взяли вратаря Ярослава Аскарова под общим 11-м номером.
Остальные (2-7) раунды состоятся вечером 24 июля. И там, нет сомнений, будет выбрано уже гораздо больше российских игроков.
Отчётная церемония, что особенно интересно, запомнилась своей уникальностью. Защитника Люка Хьюза под четвёртым номером выбрал клуб «Нью-Джерси Дэвилз». Выбор достойный, так как, например, ещё в мае, согласно авторитетным рейтингам, топ-31 возглавлял именно этот защитник юниорской сборной США, младший брат защитника «Ванкувера» Куинна Хьюза и форварда «Нью-Джерси» Джека Хьюза.
Да-да, вся семья братьев Хьюзов, как оказалось, была не просто выбрана на драфте НХЛ в разные годы, но ещё и в первом раунде! Это уникальный случай, ранее в Национальной лиге подобного не случалось.
В 2018-м году в первом раунде клубом «Ванкувер» был выбран ещё один защитник — Куинн Хьюз. Который, к слову, уже успел заявить о себе. Так, в начале 2021 года защитник «Кэнакс» оформил ассистентский дубль, благодаря чему достиг отметки 60 очков за карьеру в НХЛ. На покорение этого рубежа американскому хоккеисту потребовалось 78 матчей. Только четыре защитника за последние 35 лет набирали 60 очков в НХЛ быстрее 21-летнего игрока обороны «Кэнакс».
Рекорд принадлежит Брайану Личу, уложившемуся в 61 матч. Второе место занимает российский защитник Владимир Малахов (69), тройку лучших замкнули Гэри Сутер и Сергей Зубов (по 75 матчей). Лич и Зубов на тот момент защищали цвета «Нью-Йорк Рейнджерс», Малахов играл за «Нью-Йорк Айлендерс», а Сутер — за «Калгари Флэймз».
А в 2019 году под первым номером драфта всё тот же «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал нападающего Джека Хьюза. Он стал восьмым американцем, выбранным на драфте НХЛ под первым номером.
Хьюз тогда был лидером преддрафтового рейтинга, опережая удачно выступившего на ЧМ-2019 форварда Каапо Какко. В лидерскую десятку из россиян попал только форвард Василий Подколзин, занявший шестую строчку. В первую тридцатку вошли Егор Афанасьев (24) и Илья Николаев (28). Так что теперь два брата будут защищать цвета одной команды.
Джек Хьюз
Фото: Bruce Bennett/Getty Images
Теперь осталось посмотреть, кто из братьев уникальной американской семьи Хьюз первым выиграет Кубок Стэнли. Откровенно говоря, ждать, если не состоится обменов, придётся долго. Дело в том, что в ближайшее время вряд ли стоит рассчитывать, что «Ванкувер» или «Нью-Джерси» смогут побороться за самый вожделенный мировой клубный трофей. Хотя, учитывая непредсказуемость НХЛ, ждать можно всякого.
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