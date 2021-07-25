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Хэмилтон — о возможном новом контракте с «Каролиной»: надеюсь, мы продолжим сотрудничество

Хэмилтон — о возможном новом контракте с «Каролиной»: надеюсь, мы продолжим сотрудничество
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон прокомментировал ход переговоров с клубом о новом контракте.

«Мне нравится здесь. Тут у меня друзья, здесь я познакомился с очень хорошими людьми как в команде, так и в городе. Не могу сказать ничего плохого о „Каролине Харрикейнз“, мне всё нравится. Надеюсь, мы продолжим сотрудничество», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт НХЛ на русском языке.

В прошедшем сезоне Хэмилтон принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 32 результативные передачи при показателе полезности «+20» и 35 минутах штрафного времени. Он стал третьим бомбардиром «Харрикейнз».

На его счету ещё 11 встреч и 5 (2+3) очков в плей-офф.

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