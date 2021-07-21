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«Сиэтл» не смог договориться о контракте с третьим бомбардиром «Каролины» Хэмилтоном

«Сиэтл» не смог договориться о контракте с третьим бомбардиром «Каролины» Хэмилтоном
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«Сиэтл Кракен» провёл переговоры с защитником «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтоном, сообщает обозреватель TSN Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Переговоры не увенчались успехом. Это приведёт к тому, что 28-летний Хэмилтон не будет главным вариантом «Сиэтла» в «Каролине».

Отмечается, что «Кракен» смогут вернуться к кандидатуре Хэмилтона после открытия рынка свободных агентов. — 28 июля. Шестилетнее соглашение защитника «Харрикейнз» подходит к концу.

В прошедшем сезоне Хэмилтон принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 32 результативные передачи при показателе полезности «+20» и 35 минутах штрафного времени. Он стал третьим бомбардиром «Харрикейнз».

На его счету ещё 11 встреч и 5 (2+3) очков в плей-офф.

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