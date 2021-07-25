Д. Седин оценил, что Экман-Ларссон не стал искать виноватых, а сказал, что виноват сам

Бывший нападающий «Ванкувер Кэнакс» Даниэль Седин, ставший 22 июня этого года вместе с братом Хенриком специальным советником генерального менеджера клуба, полагает, что новичок команды Оливер Экман-Ларссон сумеет набрать нужную форму.



«Он взял на себя ответственность за то, что произошло в последние четыре года. Это поступок, который с самой лучшей стороны характеризует игрока. Он не стал искать виноватых, а сказал, что виноват сам. В нашей команде он всё начнёт с чистого листа. Мы знаем, что он рад этому. Ему нравится быть лидером, он готов к борьбе. Он многое может нам дать, потому что умеет всё. Он может играть в меньшинстве и большинстве, если нужно будет действовать жёстко. Но для меня главное заключается в том, что он является настоящим профессионалом и лидером. Куинн Хьюз и защитник Джек Рэтбоун могут брать с него пример, что значит быть профессионалом», — приводит слова Седина официальный сайт НХЛ на русском языке.