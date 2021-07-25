Голкипер системы «Салавата» Вязовой прокомментировал его выбор на драфте «Сиэтлом»

Голкипер системы «Салавата Юлаева» Семён Вязовой поделился впечатлениями от драфта НХЛ, на котором он был выбран «Сиэтл Кракен» под общим 163-м номером.
«Я очень рад, что меня задрафтовали. Это не описать словами! Узнал об этом сегодня утром.
Многие клубы НХЛ интересовались перед драфтом? Около 15 клубов провели со мной интервью. «Сиэтл» — новый клуб, пока ничего не могу сказать. Этот драфт что-то меняет в планах на ближайшие годы? Нет. Самое главное — работать и работать. Для начала нужно заиграть в ВХЛ, потом уже КХЛ. Хотя если получится сразу в КХЛ, это будет здорово.
Когда нужно уезжать за океан? Когда будешь готовым. Физически и морально. Ребята в главной команде сегодня поздравили на тренировке. Сказали продолжать в том же духе. Английского я не знаю, но собираюсь учить. Но проблем с коммуникацией у нас нет», — приводит слова Вязового «Собкор02».
Отметим, Вязовой стал первым россиянином, которого выбрал новичок лиги на драфте.
- 25 июля 2021
-
19:43
-
19:32
-
19:24
-
18:55
-
18:24
-
18:00
-
17:24
-
16:54
-
16:30
-
16:20
-
15:55
-
15:36
-
15:16
-
14:50
-
14:32
-
14:16
-
13:53
-
13:38
-
13:19
-
12:53
-
12:38
-
12:23
-
11:58
-
11:34
-
11:15
-
10:57
-
10:34
-
10:18
-
09:53
-
09:33
-
09:19
-
08:55
-
08:36
-
07:47
-
03:23