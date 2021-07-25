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Голкипер системы «Салавата» Вязовой прокомментировал его выбор на драфте «Сиэтлом»

Голкипер системы «Салавата» Вязовой прокомментировал его выбор на драфте «Сиэтлом»
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Голкипер системы «Салавата Юлаева» Семён Вязовой поделился впечатлениями от драфта НХЛ, на котором он был выбран «Сиэтл Кракен» под общим 163-м номером.

«Я очень рад, что меня задрафтовали. Это не описать словами! Узнал об этом сегодня утром.

Многие клубы НХЛ интересовались перед драфтом? Около 15 клубов провели со мной интервью. «Сиэтл» — новый клуб, пока ничего не могу сказать. Этот драфт что-то меняет в планах на ближайшие годы? Нет. Самое главное — работать и работать. Для начала нужно заиграть в ВХЛ, потом уже КХЛ. Хотя если получится сразу в КХЛ, это будет здорово.

Когда нужно уезжать за океан? Когда будешь готовым. Физически и морально. Ребята в главной команде сегодня поздравили на тренировке. Сказали продолжать в том же духе. Английского я не знаю, но собираюсь учить. Но проблем с коммуникацией у нас нет», — приводит слова Вязового «Собкор02».

Отметим, Вязовой стал первым россиянином, которого выбрал новичок лиги на драфте.

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