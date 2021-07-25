Марк Стаал подписал однолетний контракт с «Детройтом»

Защитник Марк Стаал продолжит карьеру в «Детройт Ред Уингз».
Как сообщает в «Твиттере» хоккейный журналист Боб Маккензи, между игроком и клубом заключено однолетнее соглашение с зарплатой $ 2 млн. Также в контракт включён пункт о запрете на обмены.
По окончании сезона-2020/2021 у Стаала истекло его 6-летнее соглашение на общую сумму $ 34,2 млн, подписанное с «Рейнджерс» в 2015 году.
Напомним, после 13 сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» в сентябре 2020 года Стаал был обменян вместе с пиком второго раунда драфта НХЛ 2021 года в «Детройт Ред Уингз» на будущую компенсацию.
34-летний защитник провёл 56 матчей в регулярном чемпионате-2020/2021, набрав в них 10 (3+7) результативных баллов при общей полезности «-5» и 20 минутах штрафа.
«Детройт» в прошедшем сезоне НХЛ занял седьмое место в таблице Центрального дивизиона и не сумел пробиться в плей-офф.
- 25 июля 2021
-
19:43
-
19:32
-
19:24
-
18:55
-
18:24
-
18:00
-
17:24
-
16:54
-
16:30
-
16:20
-
15:55
-
15:36
-
15:16
-
14:50
-
14:32
-
14:16
-
13:53
-
13:38
-
13:19
-
12:53
-
12:38
-
12:23
-
11:58
-
11:34
-
11:15
-
10:57
-
10:34
-
10:18
-
09:53
-
09:33
-
09:19
-
08:55
-
08:36
-
07:47
-
03:23