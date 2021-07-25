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Марк Стаал подписал однолетний контракт с «Детройтом»

Марк Стаал подписал однолетний контракт с «Детройтом»
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Защитник Марк Стаал продолжит карьеру в «Детройт Ред Уингз».

Как сообщает в «Твиттере» хоккейный журналист Боб Маккензи, между игроком и клубом заключено однолетнее соглашение с зарплатой $ 2 млн. Также в контракт включён пункт о запрете на обмены.

По окончании сезона-2020/2021 у Стаала истекло его 6-летнее соглашение на общую сумму $ 34,2 млн, подписанное с «Рейнджерс» в 2015 году.

Напомним, после 13 сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» в сентябре 2020 года Стаал был обменян вместе с пиком второго раунда драфта НХЛ 2021 года в «Детройт Ред Уингз» на будущую компенсацию.

34-летний защитник провёл 56 матчей в регулярном чемпионате-2020/2021, набрав в них 10 (3+7) результативных баллов при общей полезности «-5» и 20 минутах штрафа.

«Детройт» в прошедшем сезоне НХЛ занял седьмое место в таблице Центрального дивизиона и не сумел пробиться в плей-офф.

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