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Бучневич: это были потрясающие 5 лет в Нью-Йорке. Не говорю «до свидания» — скоро увидимся

Бучневич: это были потрясающие 5 лет в Нью-Йорке. Не говорю «до свидания» — скоро увидимся
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Российский нападающий Павел Бучневич, который был обменян из «Рейнджерс» в «Сент-Луис», попрощался с клубом из Нью-Йорка.

«Я уезжаю в Сент-Луис, но это были потрясающие пять лет в Нью-Йорке.

Спасибо моим партнёрам по команде и тренерам за ваше отношение и за помощь в том, чтобы стать тем игроком, которым я являюсь сегодня, но самое большое спасибо великолепным болельщикам «Рейнджерс».

Я видел все ваши сообщения и комментарии с пожеланиями и благодарностями, но я хочу сказать спасибо и вам! Вы помогли ощущать себя в этом городе как дома. Буду скучать по вам, но не говорю: «До свидания». Скоро увидимся», – написал Бучневич в «Инстаграме».

В результате обмена взамен клуб из Нью-Йорка получил выбор во втором раунде драфта НХЛ-2022 и форварда Сэмми Блейса.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 26-летний россиянин принял участие в 54 встречах, в которых набрал 48 очков: забросил 20 шайб и отдал 28 результативных передач при показателе полезности «+12». Этот сезон стал самым результативным в карьере форварда.

Напомним, хоккеист выступал за «Рейнджерс» с сезона-2016/17. Это единственный клуб Бучневича в НХЛ.

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