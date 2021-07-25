Источник: Овечкин близок к подписанию нового контракта с «Вашингтоном» на 4 года

Нападающий Александр Овечкин близок к подписанию нового контракта с «Вашингтоном».



Как сообщает The Fourth Period, ожидается, что 35-летний россиянин подпишет с «Кэпиталз» соглашение сроком на четыре года. Кэпхит Овечкина составит около $ 10 млн в год.



Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.



Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что также является шестым результатом в истории НХЛ.



В прошедшем чемпионате сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 балла за результативность (24+18). В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.