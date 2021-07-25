Источник: Овечкин близок к подписанию нового контракта с «Вашингтоном» на 4 года
Поделиться
Нападающий Александр Овечкин близок к подписанию нового контракта с «Вашингтоном».
Как сообщает The Fourth Period, ожидается, что 35-летний россиянин подпишет с «Кэпиталз» соглашение сроком на четыре года. Кэпхит Овечкина составит около $ 10 млн в год.
Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.
Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что также является шестым результатом в истории НХЛ.
В прошедшем чемпионате сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 балла за результативность (24+18). В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.
Комментарии
- 25 июля 2021
-
22:44
-
22:25
-
22:07
-
21:36
-
21:19
-
20:40
-
20:15
-
19:43
-
19:32
-
19:24
-
18:55
-
18:24
-
18:00
-
17:24
-
16:54
-
16:30
-
16:20
-
15:55
-
15:36
-
15:16
-
14:50
-
14:32
-
14:16
-
13:53
-
13:38
-
13:19
-
12:53
-
12:38
-
12:23
-
11:58
-
11:34
-
11:15
-
10:57
-
10:34
-
10:18
Партнерский контент