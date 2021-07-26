Председатель ФХБ Басков прокомментировал выбор троих белорусов в топ-100 драфта НХЛ

Председатель ФХБ Дмитрий Басков прокомментировал выбор троих белорусов в топ-100 драфта НХЛ.



«Результат прошедшего драфта стал одним из самых успешных в белорусской истории НХЛ. Сразу троих наших ребят выбрали в первой сотне клубы сильнейшей лиги мира. Как человеку, работавшему в системе флагманской школы и клуба Беларуси — минского «Динамо», мне вдвойне приятно, что каждый из них — и Лёша Колосов, и Данила Климович, и Дима Кузьмин — так или иначе прошли этот путь вместе с «зубрами». Двое из них прошли школу БФСО «Динамо», Климович делал первые шаги в Пинске, совершенствовался в Бресте, но уже успел поиграть в «Минских зубрах» и буквально накануне драфта забросил свою дебютную шайбу за «Динамо», выступающее в КХЛ.



И за этот результат я хочу поблагодарить не только самих ребят, но и тренеров, работавших с ними в прошедшие годы, руководителей школ, старавшихся обеспечить их всем необходимым, в том числе международной соревновательной практикой, Минспорта, БФСО «Динамо», НОК Беларуси и Президентский спортивный клуб, выделяющих стипендии для молодых талантливых атлетов, частных спонсоров и меценатов, вкладывающихся в развитие хоккея в нашей стране, и, конечно, главу государства за внимание, оказываемое спорту, и принятые меры государственной поддержки, направленные на совершенствование системы подготовки совсем юных и развитие молодых спортсменов», — приводит слова Баскова официальный сайт ФХБ.



Напомним, клубы НХЛ на прошедшем драфте выбрали форварда Данилу Климовича (41-й пик, «Ванкувер Кэнакс»), голкипера Алексея Колосова (78-й пик, «Филадельфия Флайерз») и защитника Дмитрия Кузьмина (82-й пик, «Виннипег Джетс»).