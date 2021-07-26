Немировски — о КХЛ: матчи не должны быть проходными, нужны азарт и война — как в НХЛ

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился размышлениями на тему развития КХЛ в сравнении с НХЛ.



«В чём КХЛ догоняет НХЛ? Лига постоянно развивается, если сравнить время, когда я выступал здесь и сейчас. Появляются какие-то вещи вроде аренды и пола зарплат.



Сейчас лига развивается пропорционально сборной. Чем сильнее становится конкуренция в чемпионате, тем лучше будет для сборной России. Матчи в сезоне не должны быть проходными, нужны азарт и война — как в НХЛ.



В НХЛ нет того же лимита на легионеров, там играют лучшие игроки со всего мира. Их неограниченное количество, поэтому туда продолжают тянуться игроки с разных стран.



Они получают практику, развиваются, приезжают в сборную за несколько дней до турнира и не чувствуют преград. На каждой их встрече на чемпионате мира или Олимпиаде видны скорость и техника, которые не отличаются от рядовой игры НХЛ.



Уровень КХЛ в сравнении с ЧМ или Олимпиадой имеет большую разницу. Поэтому, если лига будет развивать и дальше наш чемпионат, это пойдёт на пользу сборной. А вот как это будут делать — вопрос к руководителям.



Много обсуждений было, как это сделать. Поменять команды, добавить иностранные или убрать лимит… Мы не знаем, что поможет, но, например, если убрать лимит, российские ребята всё равно будут попадать в состав взрослой и молодёжной сборной. Они приобретут конкуренцию с более мастеровитыми игроками.



Одно время ходили разговоры, что стоит увеличить лимит до семи легионеров? Это 100% поможет. Конкуренция помогает всем, независимо от того, какой ты хоккеист.



В командах есть молодёжь, которая, условно говоря, в 18 лет уже переросла молодёжку и способна приносить пользу во взрослой команде.



Там они столкнутся с мастерами и будут ещё больше развиваться. В НХЛ молодые игроки не сидят в юниорской лиге или АХЛ, если от них есть толк в НХЛ. Их сразу вызывают в главную команду, где они становятся звёздами», — приводит слова Немировски «Бизнес.Online».