Дубас: Хаймана не будет в «Торонто». Но мы можем помочь другому клубу серьёзно сэкономить

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Зак Хайман покинет команду. Об этом сообщил генеральный менеджер «кленовых листьев» Кайл Дубас.

«По итогам переговоров на прошлой неделе и общего впечатления от ситуации нам в команде стало очевидно, что он хочет уйти. Мы делали всё возможное, чтобы договориться, но, к сожалению, у нас это не получилось. Вы знаете, как мы относимся к Заку. Его не будет в команде, но мы в любом случае рады за него.



Я слышал об интервью Тодда Рейнольдса (агента Хаймана. — Прим. «Чемпионата»), но сам не читал его комментарии. Если он говорил, что Зак покидает нашу команду, то это не стало для нас сюрпризом.



Есть мнение, что мы должны обменять Хаймана, чтобы получить компенсацию, но мы можем помочь другой команде сэкономить серьёзные деньги под потолком зарплат (Если «Мэйпл Лифс» обменяют Хаймана до 28 июля, то он сможет подписать контракт на максимально возможный срок — восемь лет. Если он подпишет договор с любым другим клубом, уже став свободным агентом, тогда срок действия такого соглашения не должен превышать семи сезонов. — Прим. «Чемпионата»). У всего есть цена, и мы будем стоять на своём», — приводит слова Дубаса официальный сайт НХЛ на русском языке.