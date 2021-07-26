Минское «Динамо» заключило контракт с бывшим форвардом «Ванкувера» Грейоваком

Минское «Динамо» подписало контракт с канадским нападающим Тайлером Грейоваком.
Как сообщает официальный сайт КХЛ, соглашение с бывшим игроком «Ванкувера» заключено сроком на один год.
28-летний игрок в прошедшем сезоне НХЛ провёл в регулярном чемпионате 14 игр за «Кэнакс», в которых набрал 4 (3+1) результативных балла при показателе полезности «-3». Также он сыграл девять матчей за клуб АХЛ «Манитоба Мус», набрав в них 9 (2+7) результативных баллов.
Всего на счету Грейовака 84 матча в НХЛ и 15 (12+3) очков при общей полезности «-2». Форвард также выступал за «Миннесоту Уайлд» и «Вашингтон Кэпиталз».
В АХЛ Грейовак принял участие в 340 играх и набрал 193 (89+104) результативных балла.
В прошедшем сезоне НХЛ «Ванкувер» занял седьмое место в Северном дивизионе, не сумев выйти в плей-офф.
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