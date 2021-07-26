«Флорида» заключила новый контракт с защитником Ноа Юульсеном

«Флорида Пантерз» подписала новый контракт с защитником Ноа Юульсеном.



Как сообщил генеральный менеджер клуба Билл Зито на официальном сайте, с игроком заключён однолетний двусторонний контракт.



24-летний Юульсен провёл четыре матча за «Флориду» в регулярном сезоне-2020/2021. Он также сыграл в пяти играх за «Сиракьюз Кранч» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сделав одну голевую передачу.



Всего Юульсен сыграл в 48 играх НХЛ за «Флориду» (2020-2021) и «Монреаль Канадиенс» (2017-2019), набрав в общем 8 (2+6) очков. Также он провёл 52 игры в АХЛ за «Сиракьюз» (2020–2021) и «Лаваль Рокет» (2017–2020), набрав 10 (1+9) баллов.



На международной арене Юульсен выиграл серебряную медаль с Канадой на чемпионате мира среди юниоров — 2017, сделав две голевые передачи в семи играх турнира.



Юульсен был выбран на драфте НХЛ 2015 года «Канадиенс» в первом раунде под общим 26-м номером.