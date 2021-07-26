«Монреаль» сделал квалификационные предложения Котканиеми, Лехконену и ещё 4 игрокам

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен объявил, что клуб сделал квалификационные предложения шести игрокам.
Как сообщает официальный сайт клуба, в число этих игроков попали нападающие Еспери Котканиеми, Арттури Лехконен, Майкл Пеццетта и Райан Пёлинг, защитник Отто Лескинен, а также вратарь Майкл Макнивен.
Котканиеми в прошедшем сезоне НХЛ сыграл 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 20 (5+15) баллов при полезности «-1». В 19 играх плей-офф 21-летний форвард сумел набрать 8 (5+3) очков при полезности «-5».
Лехконен в регулярке-2020/2021 сыграл в 47 встречах, набрав в них 13 (7+6) очков при полезности «-2». В плей-офф 26-летний нападающий принял участие в 17 матчах, забросил одну шайбу и отдал три передачи при показателе полезности «-1».
Пеццетта, Пёлинг, Лескинен и Макнивен выступали преимущественно за фарм-клуб «Канадиенс» в АХЛ — «Лаваль Рокет».
- 26 июля 2021
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