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«Миннесота» сделала квалификационное предложение Капризову, решив не сохранять Соколова

«Миннесота» сделала квалификационное предложение Капризову, решив не сохранять Соколова
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«Миннесота Уайлд» сделала квалификационные предложения пяти хоккеистам.

Как сообщает медиааккаунт клуба в «Твиттере», в число этих игроков вошли 5 нападающих: Уил Биттен, Брэндон Дюэм, Кевин Фиала, Кирилл Капризов и Мэйсон Шоу.

«Уайлд» не сделали квалификационное предложение российскому форварду Дмитрию Соколову. Ранее он подписал пробный контракт с фарм-клубом «Авангарда» в ВХЛ — «Омскими крыльями». Соколов был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в 2016 году под общим 196-м номером.

Также напомним, ранее «Миннесота» сделала российскому форварду Кириллу Капризову предложения на семь лет с зарплатой $ 8-8,5 млн и на восемь лет с зарплатой около $ 9 млн в год. Оба предложения были отклонены.

Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он провёл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

В 2015 году форвард был выбран на драфте НХЛ «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером.

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