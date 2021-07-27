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«Чикаго» объявил о продлении контракта с форвардом Годеттом

«Чикаго» объявил о продлении контракта с форвардом Годеттом
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«Чикаго Блэкхоукс» объявил о продлении контракта с нападающим Адамом Годеттом.

Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком заключено соглашение на один год с зарплатой около $ 1 млн.

В прошедшем сезоне НХЛ Годетт принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата за «Ванкувер», в которых сумел набрать 7 (4+3) результативных баллов при показателе полезности «-13». Затем, после перехода в «Чикаго», он провёл ещё семь матчей в регулярке, сумев забросить одну шайбу и отдать три голевые передачи при полезности «-2».

Годетт был выбран в пятом раунде драфта НХЛ 2015 года «Ванкувером» под общим 149-м номером.

«Кэнакс» в прошедшем сезоне заняли седьмое место в Северном дивизионе и не сумели пробиться в плей-офф. «Чикаго» заняли шестое место в Центральном дивизионе и также не смогли продолжить борьбу за Кубок Стэнли.

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