Генменеджер «Коламбуса» прокомментировал обмен Аткинсона на Ворачека

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал обмен, в результате которого «Блю Джекетс» получили нападающего Якуба Ворачека, а форвард Кэм Аткинсон стал игроком «Флайерз».



«Это хоккей. Я думаю, что это отвечает потребностям обеих команд. Ворачек отлично подходит для нашей команды с праворукими форвардами в составе, а Кэм Аткинсон, очевидно, был одним из лучших игроков. Он долгое время был важен для нас, и мы ценим всё, что он сделал здесь, не только на льду, но и вне его.



С такими игроками трудно прощаться. Они являются неотъемлемой частью нашего успеха, но мы пытаемся создать здесь команду-победитель Кубка Стэнли, пока у нас не получается, поэтому иногда приходится вносить серьёзные изменения даже в свой костяк ​​и продолжать строить коллектив.



Это сложная часть бизнеса, в этом нет никаких сомнений, но иногда вам приходится принимать трудные решения», — приводит слова Кекяляйнена официальный сайт НХЛ.

В прошедшем сезоне Ворачек провёл 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 43 очка: забросил девять шайб и отдал 34 результативные передачи. Аткинсон принял участие в 56 играх «Коламбуса» и набрал в них 34 балла: забросил 15 шайб и отдал 14 передач.