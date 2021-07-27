Генменеджер «Коламбуса» прокомментировал обмен Аткинсона на Ворачека

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал обмен, в результате которого «Блю Джекетс» получили нападающего Якуба Ворачека, а форвард Кэм Аткинсон стал игроком «Флайерз».
«Это хоккей. Я думаю, что это отвечает потребностям обеих команд. Ворачек отлично подходит для нашей команды с праворукими форвардами в составе, а Кэм Аткинсон, очевидно, был одним из лучших игроков. Он долгое время был важен для нас, и мы ценим всё, что он сделал здесь, не только на льду, но и вне его.
С такими игроками трудно прощаться. Они являются неотъемлемой частью нашего успеха, но мы пытаемся создать здесь команду-победитель Кубка Стэнли, пока у нас не получается, поэтому иногда приходится вносить серьёзные изменения даже в свой костяк и продолжать строить коллектив.
Это сложная часть бизнеса, в этом нет никаких сомнений, но иногда вам приходится принимать трудные решения», — приводит слова Кекяляйнена официальный сайт НХЛ.
В прошедшем сезоне Ворачек провёл 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 43 очка: забросил девять шайб и отдал 34 результативные передачи. Аткинсон принял участие в 56 играх «Коламбуса» и набрал в них 34 балла: забросил 15 шайб и отдал 14 передач.
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