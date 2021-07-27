Экс-форвард «Динамо» Яшкин подпишет контракт с «Аризоной»

«Аризона Койотс» подпишет контракт с экс-нападающим московского «Динамо» Дмитрием Яшкиным.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Энди Стрикленд, соглашение будет рассчитано на один год, зарплата составит $ 3,2 миллиона.



Яшкин выступал за «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2020/2021 он стал лучшим снайпером КХЛ, в 59 матчах регулярного чемпионата забросив 38 шайб и отдав 22 голевые передачи. В плей-офф он принял участие в десяти играх, набрав 8 (5+3) результативных баллов.



В списке лучших бомбардиров он занял четвёртое место, набрав 60 (38+22) очков.



Яшкин уже выступал в Национальной хоккейной лиге за «Сент-Луис» и «Вашингтон». В 2011 году он был выбран «Блюз» во втором раунде под общим 41-м номером.