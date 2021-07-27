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Гарипов представил новый шлем к предстоящему сезону КХЛ

Гарипов представил новый шлем к предстоящему сезону КХЛ
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Голкипер челябинского «Трактора» Эмиль Гарипов представил новый шлем к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт лиги, шлем выполнен в тёмно-сером стиле с изображением трактора. Также на нём изображен игровой номер Гарипова — 77.

Гарипов стал игроком «Трактора» в мае 2021 года.

В прошедшем сезоне КХЛ голкипер провёл за омский «Авангард» 14 матчей в регулярном сезоне, пропустил 28 шайб и оформил три шат-аута. До этого, выступая за московское «Динамо», вратарь провёл семь игр в регулярке, отыграв один матч «на ноль».

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 «Авангард» стал победителем Кубка Гагарина. В финальной серии омский клуб обыграл московский ЦСКА со счётом 4-2 в серии.

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