The Athletic: Флёри шокирован. Он не хочет играть в «Чикаго»

Голкипер Марк-Андре Флёри, обменянный из «Вегас Голден Найтс» в «Чикаго Блэкхоукс», не хочет играть за «Чикаго».

«Источник, близкий к Флёри, описал его как «полностью шокированного». Другой источник сказал, что Флери «не хочет там играть», хотя и подчеркнул, что это чувство не имело никакого отношения к организации «Блэкхоукс», а скорее Флёри не хотел заставлять свою семью переезжать в незнакомое место», – написано в сообщении The Athletic.

Напомним, что в прошедшем сезоне НХЛ Флёри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ – обойдя в голосовании российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на девять баллов.



По итогам прошлого сезона вратарь сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16.