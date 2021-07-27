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«Каролина» близка к подписанию контракта с Тони Деанджело

«Каролина» близка к подписанию контракта с Тони Деанджело
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«Каролина Харрикейнз» близка к заключению однолетнего соглашения с защитником Тони Деанджело, сообщает Франк Серавалли в «Твиттере».

Напомним, ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил контракт защитника. После выкупа клуб из «Нью-Йорка» должен заплатить игроку $ 383 тыс. в сезоне-2020/2021 и $ 883 тыс. в сезоне-2022/2023.

30 января после матча с «Питтсбургом» по пути в раздевалку произошёл конфликт между российским голкипером «Рейнджерс» Александром Георгиевым и защитником Тони Деанджело. После внутрикомандного разбирательства «синерубашечники» отказались от услуг защитника.

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» заняли пятое место в таблице Восточного дивизиона и не вышли в плей-офф.

Деанджело провёл 6 матчей в регулярном чемпионате и отдал одну результативную передачу.

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