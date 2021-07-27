Генменеджер «Вегаса» назвал причину обмена Флёри

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли МакКримон рассказал о причинах обмена голкипера Марка-Андре Флёри.

«Это сводится к тому, чтобы вывести на лёд лучшую из возможных команд, и обмен Флёри даст нам больше возможностей, чтобы уложиться в потолок зарплат.

Он хотел остаться в клубе. А что касается того, какие решения он может принять, продвигаясь вперёд, то это игрок, который находится на вершине своего мастерства. Я верю, что он будет кандидатом на роль в олимпийской сборной Канады, поэтому я уверен, что он будет играть в этом году.

Обмен Ленера? Эти разговоры останутся внутренними», – цитирует МакКримона Дан Розен в «Твиттере».

Напомним, что ранее «Чикаго Блэкхоукс» объявил об обмене голкипера из «Вегаса».