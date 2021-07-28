Лайне принял квалификационное предложение «Коламбуса»
Поделиться
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне принял квалификационное предложение клуба, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».
Сообщается, что хоккеист подпишет однолетний контракт с «Коламбусом» с зарплатой $ 7,5 млн.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Лайне провёл один матч за «Виннипег», оформил дубль и отдал результативную передачу. В «Коламбусе» хоккеист сыграл 45 игр в регулярке и набрал 21 очко: забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач.
По итогам прошлого сезона «Блю Джекетс» набрали 48 очков и заняли последнее, восьмое место в таблице Центрального дивизиона.
По ходу прошлого сезона он был приобретён вместе с Джеком Рословичем из «Виннипег Джетс» за Пьера-Люка Дюбуа.
Комментарии
- 28 июля 2021
-
10:18
-
10:00
-
09:35
-
09:20
-
09:02
-
08:51
-
08:33
-
08:20
-
07:11
-
06:48
-
00:14
- 27 июля 2021
-
23:59
-
23:17
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:54
-
22:44
-
22:24
-
22:12
-
22:05
-
21:45
-
21:34
-
21:30
-
21:28
-
21:20
-
21:09
-
20:59
-
20:51
-
20:37
-
20:27
-
20:23
-
20:12
-
20:08
-
19:59
Партнерский контент