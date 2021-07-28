Лайне принял квалификационное предложение «Коламбуса»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне принял квалификационное предложение клуба, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».



Сообщается, что хоккеист подпишет однолетний контракт с «Коламбусом» с зарплатой $ 7,5 млн.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Лайне провёл один матч за «Виннипег», оформил дубль и отдал результативную передачу. В «Коламбусе» хоккеист сыграл 45 игр в регулярке и набрал 21 очко: забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач.

По итогам прошлого сезона «Блю Джекетс» набрали 48 очков и заняли последнее, восьмое место в таблице Центрального дивизиона.

По ходу прошлого сезона он был приобретён вместе с Джеком Рословичем из «Виннипег Джетс» за Пьера-Люка Дюбуа.