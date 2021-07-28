«Вегас» заключит с Мартинесом новое соглашение на $ 15,75 млн

Защитник Алек Мартинес подпишет новый контракт с «Вегас Голден Найтс», сообщает журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».



Срок соглашения будет рассчитан на три года. Средняя зарплата составит $ 5,25 млн (общая сумма контракта — $ 15,75 млн).



В контракте будет прописана опция на запрет на обмен.



Напомним, в прошедшем сезоне защитник принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил девять шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности "+26".



Кроме того, на его счету 19 встреч, в которых он забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности "+1" в плей-офф Кубка Стэнли.



По условиям прошлого контракта его средняя зарплата составляла $ 4 млн.