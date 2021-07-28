«Вегас» заключит с Мартинесом новое соглашение на $ 15,75 млн

Защитник Алек Мартинес подпишет новый контракт с «Вегас Голден Найтс», сообщает журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».
Срок соглашения будет рассчитан на три года. Средняя зарплата составит $ 5,25 млн (общая сумма контракта — $ 15,75 млн).
В контракте будет прописана опция на запрет на обмен.
Напомним, в прошедшем сезоне защитник принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил девять шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности "+26".
Кроме того, на его счету 19 встреч, в которых он забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности "+1" в плей-офф Кубка Стэнли.
По условиям прошлого контракта его средняя зарплата составляла $ 4 млн.
- 28 июля 2021
-
17:14
-
16:47
-
16:30
-
16:01
-
15:57
-
15:46
-
15:22
-
15:07
-
13:44
-
13:37
-
12:43
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:39
-
10:32
-
10:30
-
10:18
-
10:00
-
09:35
-
09:20
-
09:02
-
08:51
-
08:33
-
08:20
-
07:11
-
06:48
-
00:14
- 27 июля 2021
-
23:59
-
23:17
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:54