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«Вегас» заключит с Мартинесом новое соглашение на $ 15,75 млн

«Вегас» заключит с Мартинесом новое соглашение на $ 15,75 млн
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Защитник Алек Мартинес подпишет новый контракт с «Вегас Голден Найтс», сообщает журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».

Срок соглашения будет рассчитан на три года. Средняя зарплата составит $ 5,25 млн (общая сумма контракта — $ 15,75 млн).

В контракте будет прописана опция на запрет на обмен.

Напомним, в прошедшем сезоне защитник принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил девять шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности "+26".

Кроме того, на его счету 19 встреч, в которых он забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности "+1" в плей-офф Кубка Стэнли.

По условиям прошлого контракта его средняя зарплата составляла $ 4 млн.

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