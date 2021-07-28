«Нью-Джерси» подписал защитника Хэмилтона на семь лет. Сумма сделки — $ 60 млн

Защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон, вышедший на рынок свободных агентов, подписал контракт с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает инсайдер Ник Кипреос в «Твиттере».

Отмечается, что стороны подписали семилетнее соглашение. Общая сумма сделки составит $ 60 млн.

Ранее Фридман писал об интересе «Нью-Джерси Дэвилз» к Хэмилтону. Он считает, что «дьяволы» хотят «произвести сенсацию».



В прошедшем сезоне Хэмилтон принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 32 результативные передачи при показателе полезности «+20» и 35 минутах штрафного времени. Он стал третьим бомбардиром «Харрикейнз».



На его счету ещё 11 встреч и 5 (2+3) очков в плей-офф.