Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нью-Джерси» подписал защитника Хэмилтона на семь лет. Сумма сделки — $ 60 млн

«Нью-Джерси» подписал защитника Хэмилтона на семь лет. Сумма сделки — $ 60 млн
Комментарии

Защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон, вышедший на рынок свободных агентов, подписал контракт с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает инсайдер Ник Кипреос в «Твиттере».

Отмечается, что стороны подписали семилетнее соглашение. Общая сумма сделки составит $ 60 млн.

Ранее Фридман писал об интересе «Нью-Джерси Дэвилз» к Хэмилтону. Он считает, что «дьяволы» хотят «произвести сенсацию».

В прошедшем сезоне Хэмилтон принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 32 результативные передачи при показателе полезности «+20» и 35 минутах штрафного времени. Он стал третьим бомбардиром «Харрикейнз».

На его счету ещё 11 встреч и 5 (2+3) очков в плей-офф.

Открытие рынка свободных агентов в НХЛ. Задоров и Дадонов узнали свои новые клубы! LIVE Открытие рынка свободных агентов в НХЛ. Задоров и Дадонов узнали свои новые клубы! LIVE
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021