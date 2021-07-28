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Микаэль Гранлунд останется в «Нэшвилле». Сумма сделки — $ 20 млн

Микаэль Гранлунд останется в «Нэшвилле». Сумма сделки — $ 20 млн
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Финский нападающий Микаэль Гранлунд продлил контракт с «Нэшвилл Предаторз», сообщает известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что соглашение заключено на четыре года. За сезон 29-летний финский форвард будет получать $ 5 млн. Общая сумма сделки составит $ 20 млн.

В прошедшем сезоне Гранлунд принял участие в 51 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 13 шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «-1» и 14 минутах штрафного времени.

На его счету ещё шесть встреч в плей-офф Кубка Стэнли, в которых Микаэль Гранлунд забросил две шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-3»

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