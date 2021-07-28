«Миннесота» подписала соглашение на год с 35-летним Голигоски. Сумма сделки — $ 5 млн

Защитник Алекс Голигоски продолжит карьеру в команде Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», сообщает известный североамериканский журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».



35-летний игрок подписал контракт с «Уайлд» на один год и $ 5 млн.



По прошлому договору он получал $ 5,475 млн в год.



На протяжении последних пяти сезонов американец выступал за команду Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс».

В прошедшем сезоне Голигоски принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал 19 результативных передач при показателе полезности «+2» и 14 минутах штрафного времени.

Ранее «Миннесота Уайлд» сделала квалификационные предложения пяти хоккеистам. В число этих игроков вошли 5 нападающих: Уил Биттен, Брэндон Дюэм, Кевин Фиала, Кирилл Капризов и Мэйсон Шоу.