«Миннесота» подписала соглашение на год с 35-летним Голигоски. Сумма сделки — $ 5 млн

Защитник Алекс Голигоски продолжит карьеру в команде Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», сообщает известный североамериканский журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».
35-летний игрок подписал контракт с «Уайлд» на один год и $ 5 млн.
По прошлому договору он получал $ 5,475 млн в год.
На протяжении последних пяти сезонов американец выступал за команду Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс».
В прошедшем сезоне Голигоски принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал 19 результативных передач при показателе полезности «+2» и 14 минутах штрафного времени.
Ранее «Миннесота Уайлд» сделала квалификационные предложения пяти хоккеистам. В число этих игроков вошли 5 нападающих: Уил Биттен, Брэндон Дюэм, Кевин Фиала, Кирилл Капризов и Мэйсон Шоу.
- 28 июля 2021
-
19:40
-
19:35
-
19:29
-
19:24
-
19:19
-
19:17
-
19:14
-
19:05
-
19:00
-
18:54
-
18:49
-
18:46
-
18:41
-
18:34
-
18:29
-
18:19
-
18:14
-
18:12
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:50
-
17:37
-
17:14
-
16:47
-
16:30
-
16:01
-
15:57
-
15:46
-
15:22
-
15:07
-
13:44
-
13:37
-
12:43
-
12:00