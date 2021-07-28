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Патрик Лайне принял предложение «Коламбуса». За следующий сезон он заработает $ 7,5 млн

Патрик Лайне принял предложение «Коламбуса». За следующий сезон он заработает $ 7,5 млн
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Нападающий Патрик Лайне принял квалификационное предложение от «Коламбус Блю Джекетс», сообщается на официальном сайте клуба.

В следующем сезоне зарплата финского форварда составит $ 7,5 млн.

Кроме того, контракт с «Коламбусом» продлил нападающий Бун Дженнер. 28-летний хоккеист подписал четырёхлетнее соглашение на $ 15 млн.

Напомним, Лайне в ходе сезона был обменян из «Виннипег Джетс» вместе с форвардом Джеком Рословичем в «Коламбус» на нападающего Пьер-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022. После обмена Лайне принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач.

В минувшем сезоне Дженнер провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 17 (8+9) очков при показателе полезности "-9".

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