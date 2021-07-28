«Ванкувер» подписал защитника «Тампы» Люка Шенна и «Виннипега» Пулмана

«Ванкувер Кэнакс» подписал ряд игроков на рынке свободных агентов, сообщается на официальном сайте CapFriendly.
Состав команды пополнили защитники Такер Пулман (28 лет, экс-«Виннипег», 4 года и 2,5 млн долларов) и Люк Шенн (31 год, экс-«Тампа», 2 года и 850 тысяч долларов).
С 28-летним Пулманом, в прошлом сезоне выступавшем за «Виннипег Джетс», заключено четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 10 млн. В среднем за сезон игрок обороны будет получать $ 2,5 млн.
С 31-летним Шенном, игравшим за «Тампа-Бэй Лайтнинг», подписан двухлетний контракт на $ 1,7 млн. В среднем за сезон он будет получать $ 850 тыс.
Также контракт на два года с кэпхитом $ 775 тыс. получил 25-летний защитник системы «Флориды Пантерз» Брэди Кипер, в активе которого пока только два матча в НХЛ.
- 28 июля 2021
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