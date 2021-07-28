Защитник «Коламбуса» Дель Зотто перешёл в «Оттаву». За два года он получит $ 4 млн

Защитник Майкл Дель Зотто продолжит карьеру в «Оттаве Сенаторз», сообщает пресс-служба «сенаторов» в «Твиттере».



Срок соглашения рассчитан на два года. Заработная плата составит $ 4 млн. За первый год контракт Дель Зотто получит $ 1,75 млн, за второй — его зарплата составит $ 2,25 млн.



В минувшем сезоне Дель Зотто играл за «Коламбус Блю Джекетс». Игрок обороны принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+5».

Напомним, в минувшем сезоне в Национальной хоккейной лиге «Сенаторз» заняли шестое место в таблице Северного дивизиона и не вышли в плей-офф. Команда набрала 51 очко в 56 встречах «регулярки», потерпев 33 поражения (28 — в основное время, четыре — в овертайме, одно — в серии буллитов).