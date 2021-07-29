Фёдоров: мне важно работать от сердца. Прав, не прав — всегда нужно говорить правду

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о первых впечатлениях от работы в клубе, подготовке к новому сезону КХЛ и задачах на чемпионат.



«Предстоит много работы. Нужно влиться в тренерский корпус, познакомиться с командой. Я это делаю каждый день, потому что я одновременно и новый, и старый человек в этом коллективе.



Было ли время подумать или сразу согласились возглавить клуб? Можно сразу отметить, это не было предложением. Времени на раздумья не было, и я почти сразу сказал, что готов.



Мне важно работать от сердца. Прав, не прав или виноват – всегда нужно говорить правду и реальное положение дел. Как индивидуально, так и командно. Я считаю, что другого пути нет. Хоккей — это такой вид спорта, где нельзя резать углы. Нельзя говорить того, чего не было.



Есть удовлетворение, что ребята вернулись в неплохом физическом состоянии. Главное, что они отдохнули и пришли с хорошим настроением, активно провели свой отдых. Большинство пришло в хороших физических кондициях, чтобы мы смогли продолжить нашу работу уже на другом уровне.



На льду у нас общая игровая программа. Нам предстоит определённая работа, чтобы те характеристики, которые давались им в СМИ, подтвердить или показать нашим болельщикам что-то новое. Процесс идёт, он интересный, но непростой. В ближайшее время у нас уже сложится мнение о вновь пришедших игроках.



Сейчас в ЦСКА тренируется много молодых хоккеистов. Глобально – это практика межсезонья. Но в данном случае мы говорим о самых талантливых и перспективных ребятах из «Звезды» и молодёжной команды. Наверное, это не будет секретом – мы хотели бы, чтобы кто-то из этих ребят помог нам в регулярном сезоне. Конечно, мы постараемся их подготовить, потому что будем на них рассчитывать.



С удовольствием бы выделил кого-то, но пока ещё не время. Не хочется ребят сбивать с концентрации, которую мы им предложили. Они хорошо работают в общей группе. У них есть всё, чтобы помочь нашей команде в регулярке.



Есть месяц подготовки в тренировочном лагере. Есть глобальные задачи, которые мы, конечно, определим в нашем коллективе. Но мы будем ежедневно концентрироваться на важных аспектах игры и тренировочного процесса. Задачи всегда были высокими, потому что ЦСКА — великий клуб. Мы будем оптимизировать энергию в отношении глобальных вещей. Будем направлять её на ежедневные задачи тренировочного процесса. Я думаю, это правильный подход. У нас будет восемь месяцев интересной, напряжённой игры, путешествий по стране и встреч с разными командами», — приводит слова Фёдорова официальный сайт клуба.

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