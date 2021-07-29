Крикунов: Овечкин — это машина, поэтому ему в 35 лет дали такой большой контракт

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением о новом пятилетнем контракте Александра Овечкина с «Вашингтоном».
«Саша заслужил такой большой контракт своими предыдущими результатами и отношением к делу. Я думаю, он ещё не просто поиграет, а принесёт «Вашингтону» немалую пользу. 35 лет для НХЛ — это вполне нормальный возраст. Вот в 40, возможно, будет уже тяжеловато. Но Сашка — здоровый конь!
Овечкин — это машина. Причём это сразу видно. Он же в прошлом году тренировался с нами в «Динамо». Мощный парень. Поэтому ему и дали в 35 лет такой большой контракт. Он его без проблем честно отработает.
Он прошлым летом предсезонку с «Динамо» проходил? Ну да, в августе, в Новогорске. Сезон в НХЛ из-за ковида начался гораздо позже, но Саша уже тогда серьёзно готовиться начал. И на лёд выходил, и баллоны с нами таскал. Не всю нашу программу, но примерно половину делал.
9,5 миллиона в год — вполне адекватная зарплата? Конечно. В НХЛ же деньги умеют считать лучше, чем у нас. Если дают такой контракт, значит, рассчитывают на нём ещё больше заработать. Читал недавно заявление «Монреаля» по новому контракту, не помню уже с кем. Мы, говорят, на его свитерах за полгода эти деньги отобьём. Так что раз «Вашингтон» такой контракт Саше дал, то в клубе уверены, что все затраты окупятся. Там же люди конкретно на хоккей ходят, чтобы посмотреть, как Овечкин голы забивает.
Побьёт Александр рекорд Уэйна Гретцки? Ну, за пять-то лет Саша может его достать. Тем более что чем ближе он будет к рекорду, тем у него у самого азарт будет разгораться. Дополнительный интерес появится. Так что он за этот результат повоюет», — цитирует Крикунова «Матч ТВ».
- 29 июля 2021
-
23:14
-
22:58
-
22:50
-
22:36
-
22:26
-
22:12
-
22:01
-
21:40
-
21:32
-
21:13
-
20:57
-
20:39
-
20:34
-
20:24
-
19:52
-
19:45
-
19:31
-
19:09
-
18:52
-
18:29
-
18:13
-
17:51
-
17:31
-
17:16
-
16:58
-
16:53
-
16:40
-
16:25
-
15:45
-
15:41
-
15:28
-
14:53
-
14:30
-
14:22
-
13:57