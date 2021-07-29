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Генменеджер «Тампы» прокомментировал подписание контракта с Кори Перри

Генменеджер «Тампы» прокомментировал подписание контракта с Кори Перри
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Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа прокомментировал подписание нападающего Кори Перри.

«Он будет отличным дополнением к составу, и мы очень рады добавить в нашу команду ещё одного игрока с невероятным характером, который сможет внести свой вклад в общий успех организации», — приводит слова БрисБуа в «Твиттере» журналист Брайан Бёрнс.

Напомним, между клубом и игроком был подписан двухлетний контракт. Кэпхит составил $ 1 млн.

В прошедшем сезоне канадец принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Монреаль», в которых сумел набрать 21 (9+12) результативный балл при показателе полезности «-4». В плей-офф Перри сыграл в 22 встречах, отметившись в них 10 (4+6) очками при общей полезности «-5».

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