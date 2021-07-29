«Тампа» подписала контракт с Перри. Он уступал «Лайтнинг» 2 года в финале Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» объявила о подписании контракта с нападающим Кори Перри.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Кевин Уикс, контракт заключён сроком на два года. Кэпхит составил $ 1 млн.



Отметим, что 36-летний форвард уступал «Лайтнинг» в последних двух финалах Кубка Стэнли. В финале 2020 года хоккеист, выступавший за «Даллас», уступил вместе с клубом в финальной серии «Тампе» со счётом 2-4. В 2021 году он в составе «Монреаля» также уступил «Лайтнинг» в финале плей-офф (1-4).



В прошедшем сезоне канадец принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Монреаль», в которых сумел набрать 21 (9+12) результативный балл при показателе полезности «-4». В плей-офф Перри сыграл в 22 встречах, отметившись в них 10 (4+6) очками при общей полезности «-5».



С 22 мая 2016 года форвард является членом «тройного золотого клуба». Он выиграл Кубок Стэнли сезона-2006/2007 в составе «Анахайма», золотые медали Олимпийских игр-2010 и 2014 и чемпионата мира 2016 года за национальную сборную Канады.