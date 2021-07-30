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«Нефтехимик» отыгрался с 1:4, но уступил «Салавату» в серии буллитов

«Нефтехимик» отыгрался с 1:4, но уступил «Салавату» в серии буллитов
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Завершился товарищеский матч, в котором «Нефтехимик» принимал «Салават Юлаев». Встреча состоялась в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» и завершилась в серии буллитов победой уфимцев со счётом 5:4.

На 18-й минуте Глеб Кузьмин вывел гостей вперёд. На старте второго периода Данил Башкиров увеличил преимущество «Салавата». На 27-й минуте Родион Амиров забросил третью шайбу уфимцев. На 46-й минуте Ильдар Шиксатдаров отыграл один гол. В середине периода Евгений Лисовец вновь восстановил разницу в счёте в три шайбы. На 55-й минуте Марат Хайруллин забил второй гол «Нефтехимика» в матче. Через минуту Павел Порядин сократил отставание до минимума. На последней минуте периода Булат Шафигуллин при игре «шесть на пять» сравнял счёт. В серии буллитов победную шайбу забросил Александр Пашин.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 июля 2021, пятница. 15:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 5
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кузьмин (Лукин, Козлов) – 17:54' (5x5)   0:2 Башкиров (Цулыгин, Шумилов) – 23:40' (5x5)   0:3 Амиров – 26:54' (5x5)   1:3 Порядин (Клок) – 45:26' (5x5)   1:4 Лисовец (Воробьёв) – 51:35' (5x4)   2:4 Хайруллин – 54:13' (5x5)   3:4 Шиксатдаров (Попов) – 55:14' (5x5)   4:4 Шафигуллин (Кнот) – 59:49' (6x5)   4:5 Пашин – 65:00' (ПБ)

В первом матче сезона уфимцы встретятся с нур-султанским «Барысом» 3 сентября. Первая домашняя встреча пройдёт 9 сентября с московским «Спартаком». «Нефтехимик» первый матч нового сезона проведёт дома с «Куньлунем».

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