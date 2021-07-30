«Нефтехимик» отыгрался с 1:4, но уступил «Салавату» в серии буллитов

Завершился товарищеский матч, в котором «Нефтехимик» принимал «Салават Юлаев». Встреча состоялась в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» и завершилась в серии буллитов победой уфимцев со счётом 5:4.
На 18-й минуте Глеб Кузьмин вывел гостей вперёд. На старте второго периода Данил Башкиров увеличил преимущество «Салавата». На 27-й минуте Родион Амиров забросил третью шайбу уфимцев. На 46-й минуте Ильдар Шиксатдаров отыграл один гол. В середине периода Евгений Лисовец вновь восстановил разницу в счёте в три шайбы. На 55-й минуте Марат Хайруллин забил второй гол «Нефтехимика» в матче. Через минуту Павел Порядин сократил отставание до минимума. На последней минуте периода Булат Шафигуллин при игре «шесть на пять» сравнял счёт. В серии буллитов победную шайбу забросил Александр Пашин.
В первом матче сезона уфимцы встретятся с нур-султанским «Барысом» 3 сентября. Первая домашняя встреча пройдёт 9 сентября с московским «Спартаком». «Нефтехимик» первый матч нового сезона проведёт дома с «Куньлунем».
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