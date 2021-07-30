Дастин Бойд после девяти лет в КХЛ продолжит карьеру в Австрии
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Казахстанский нападающий Дастин Бойд, известный по выступлениям за «Барыс», продолжит карьеру в Австрийской хоккейной лиге. 35-летний форвард подписал контракт с «Блэк Уингз Линц», сообщается на официальном сайте клуба.
Казахстанский нападаюащий покинул «Барыс» летом 2020 года, когда не смог договориться о новом контракте. Он играл в КХЛ с 2011 года.
В сезоне-2019/2020 Дастин Бойд принял участие в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ, забросив 12 шайб и отдав восемь результативных передач. В плей-офф Дастин провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и один раз ассистировал партнёрам.
Напомним, из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала тот розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не был.
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