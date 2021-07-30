Тренер «Магнитки»: условия для тренировок, оборудование, забота о клубе — это впечатляет

Тренер магнитогорского «Металлурга» Марк Френч поделился впечатлениями от работы в клубе.
«Кто пригласил в «Магнитку»? Илья Воробьёв. Мы были знакомы с ним через Майкла Пелино. Со своим первым профессиональным наставником я постоянно поддерживал связь, знал, насколько он уважает тренерский уровень Ильи и уровень организации в «Металлурге». Так что предложение принял с радостью.
С городом и клубом успел немного познакомиться еще в 2013-м, когда приезжал сюда с «Медвешчаком» — Майкл ещё тогда провёл для меня небольшую экскурсию. А сейчас снова убедился, насколько хорошо здесь организован процесс. Условия для тренировок, оборудование, забота о команде — всё это впечатляет.
Какова будет моя роль в команде? Я буду помогать Илье во всех аспектах. Возможно, с чуть большим уклоном в сторону атаки, ведь Виктор Игнатьев более искушён в работе с защитой.
По мне, лучшие обстоятельства для работы — как раз высокие ожидания. Когда они есть, у тебя появляется мотивация и шанс выиграть. Если игрок или тренер — боец по натуре, ему нужны эти ожидания. И его собственные внутренние ожидания совпадают с теми, что идут извне, а то и вовсе превосходят их», — приводит слова Френча официальный сайт «Магнитки».
- 30 июля 2021
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