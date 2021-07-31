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«Даллас» может обменять Антона Худобина

«Даллас» может обменять Антона Худобина
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«Даллас Старз» рассматривает варианты обмена одного из голкиперов команды, сообщает The Dallas Morning News. Клуб может расстаться с россиянином Антоном Худобиным.

Это связано с тем, что «шерифы» подписали вратаря Брейдена Холтби.

В прошлом сезоне ворота «Далласа» защищали Антон Худобин и Джейк Эттингер. Также в клубе есть опытный Бен Бишоп, который пропустил весь прошлый сезон из-за травмы.

35-летний россиянин в регулярном чемпионате провёл 32 матча, в которых показал коэффициент надёжности 2,54 при проценте отражённых бросков 90,5.

Его контракт с зарплатой в $ 3,333 млн рассчитан ещё на два года.

По итогам чемпионата-2020/2021 «Даллас» набрал 60 очков в 56 встречах и занял пятое место в Центральном дивизионе. «Старз» не вышли в плей-офф.

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