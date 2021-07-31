Андерссон подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Он был выбран в 1-м раунде драфта-2017

Нападающий Лиас Андерссон продлил контракт с «Лос-Анджелес Кингз», сообщается на официальном сайте «королей».



22-летний форвард подписал соглашение с клубом на один год. Заработная плата хоккеиста составит $ 874 125.



В минувшем сезоне шведский игрок провел за «Кингс» 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (3+3) очков при полезности «-4».



В АХЛ на его счету 17 (6+11) баллов в 15 играх.

В прошедшем сезоне Андерссон принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-4» и 12 минутах штрафного времени.



На его счету ещё 15 встреч в АХЛ, в которых он набрал 17 (6+11) очков.

Андерссон был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта-2017 под общим 7-м номером.