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Андерссон подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Он был выбран в 1-м раунде драфта-2017

Андерссон подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Он был выбран в 1-м раунде драфта-2017
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Нападающий Лиас Андерссон продлил контракт с «Лос-Анджелес Кингз», сообщается на официальном сайте «королей».

22-летний форвард подписал соглашение с клубом на один год. Заработная плата хоккеиста составит $ 874 125.

В минувшем сезоне шведский игрок провел за «Кингс» 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (3+3) очков при полезности «-4».

В АХЛ на его счету 17 (6+11) баллов в 15 играх.

В прошедшем сезоне Андерссон принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-4» и 12 минутах штрафного времени.

На его счету ещё 15 встреч в АХЛ, в которых он набрал 17 (6+11) очков.

Андерссон был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта-2017 под общим 7-м номером.

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