Алексей Кудашов подвёл итоги товарищеской игры «Динамо» с «Торпедо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о первом товарищеском матче с нижегородским «Торпедо».
«Первая игра, поэтому не стоит на неё внимания обращать. Это концовка тренировочного сбора. Мы проверяли ребят, проверяли то, что сделали, смотрели, в какой стадии сейчас находимся. Самое главное — выиграли, мы ставим задачу побеждать в каждом матче.
Сергеев и Ерёменко не приняли участие в игре? У Сергеева порез. Травма несильная, но швы в игре могли разойтись. У Ерёменко также небольшое повреждение.
Главный итог сборов? Самое главное, что все трудились, старались и справились. Даже ещё хорошее настроение осталось. Да, конечно, все устали, но тем не менее и игру выиграли, и травмы не получили», – цитирует Кудашова официальный сайт «Динамо».
- 31 июля 2021
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:05
-
16:48
-
16:34
-
16:17
-
15:58
-
15:56
-
15:37
-
15:35
-
15:19
-
14:39
-
14:34
-
14:09
-
13:43
-
13:15
-
12:54
-
12:30
-
12:07
-
11:51
-
11:20
-
10:52
-
10:35
-
10:14
-
09:45
-
09:34
-
09:18
-
08:54
-
08:35
-
04:17
- 30 июля 2021
-
23:54
-
23:30
-
23:17
-
22:56