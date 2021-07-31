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Алексей Кудашов подвёл итоги товарищеской игры «Динамо» с «Торпедо»

Алексей Кудашов подвёл итоги товарищеской игры «Динамо» с «Торпедо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о первом товарищеском матче с нижегородским «Торпедо».

«Первая игра, поэтому не стоит на неё внимания обращать. Это концовка тренировочного сбора. Мы проверяли ребят, проверяли то, что сделали, смотрели, в какой стадии сейчас находимся. Самое главное — выиграли, мы ставим задачу побеждать в каждом матче.

Сергеев и Ерёменко не приняли участие в игре? У Сергеева порез. Травма несильная, но швы в игре могли разойтись. У Ерёменко также небольшое повреждение.

Главный итог сборов? Самое главное, что все трудились, старались и справились. Даже ещё хорошее настроение осталось. Да, конечно, все устали, но тем не менее и игру выиграли, и травмы не получили», – цитирует Кудашова официальный сайт «Динамо».

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