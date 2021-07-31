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«Детройт» продлил контракт с Бертуцци на два года

«Детройт» продлил контракт с Бертуцци на два года
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Нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт «Детройта». Соглашение с форвардом подписано на два года.

Как сообщает PuckPedia в «Твиттере», в первый год зарплата хоккеиста составит $ 4,25 млн. Во второй год игрок получит $ 5,75 млн.

Напомним, что хоккеист выступает за «Детройт» с сезона-2016/2017. В прошедшем регулярном чемпионате нападающий провёл девять матчей и набрал в них семь очков: забросил пять шайб и отдал две результативные передачи.

По итогам прошлого сезона «Ред Уингз» заняли седьмое место в таблице Центрального дивизиона и не вышли в плей-офф.

В первом матче нового сезона «Детройт» дома встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 14 октября.

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