«Детройт» продлил контракт с Бертуцци на два года
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Нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт «Детройта». Соглашение с форвардом подписано на два года.
Как сообщает PuckPedia в «Твиттере», в первый год зарплата хоккеиста составит $ 4,25 млн. Во второй год игрок получит $ 5,75 млн.
Напомним, что хоккеист выступает за «Детройт» с сезона-2016/2017. В прошедшем регулярном чемпионате нападающий провёл девять матчей и набрал в них семь очков: забросил пять шайб и отдал две результативные передачи.
По итогам прошлого сезона «Ред Уингз» заняли седьмое место в таблице Центрального дивизиона и не вышли в плей-офф.
В первом матче нового сезона «Детройт» дома встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 14 октября.
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