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«Тампа» обменяла нападающего в «Детройт» на право выбора в шестом раунде драфта-2022

«Тампа» обменяла нападающего в «Детройт» на право выбора в шестом раунде драфта-2022
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Команды Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз» произвели обмен, сообщается на официальном сайте «молний».

«Красные крылья» получили 24-летнего нападающего Митчелла Стивенса. Взамен «Детройт» отдал «Тампе» право выбора в шестом раунде драфта НХЛ-2022.

В прошедшем сезоне Стивенс принял участие в семи матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых отдал одну результативную передачу, не забросив ни одной шайбы при показателе полезности «-5» и ни разу не удалившись.

Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1. Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счётом 3:2 в овертайме. Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» — 4-2.

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